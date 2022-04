Ab Montag fällt die Maskenpflicht an den Schulen

Unabhängig von den Corona-Lockerungen in vielen Bereichen blieben die Maskenregeln an Österreichs Schulen vorerst weitgehend aufrecht. Abseits vom Klassenzimmer bzw. Lernsälen musste ein Mund-Nasen-Schutz (bis zur Unterstufe) bzw. eine FFP2-Maske (Oberstufe, geimpfte bzw. genesene Lehrer) getragen werden. Damit ist nun Schluss. Bildungsminister Martin Polaschek kündigte am Mittwoch nach dem Ministerrat im Rahmen einer Pressekonferenz an, dass die Maskenpflicht an den heimischen Schulen ab Montag passé ist.