Hoch hinaus - Klettersteige in Österreich

Vorgestellten werden dabei etwa der längste Klettersteig der Alpen, am „Priel-Klettersteig“ in Oberösterreich, wir klettern die schwierigsten Steige in Gosau und auf der Aflenzer Bürgeralm, zeigen die „Himmelsleiter“ am Donnerkogel und sind mit einer Familie in der Osttiroler Galitzenklamm unterwegs. Aber auch Bergretter erzählen von ihren Einsätzen in St. Anton am Arlberg und wir steigen entlang Kärntens höchsten Wasserfall den „Fallbach-Klettersteig“ empor. Den Abschluss bildet der älteste versicherte Steig der Welt, der vom Gletscher hinauf auf den höchsten Gipfel Oberösterreichs und der Steiermark führt, den Dachstein.