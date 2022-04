Gartenhüttenbrand in Tessendorf rasch gelöscht

Am Ostermontag kurz nach 18 Uhr brach in einer Schrebergartensiedlung in Klagenfurt am Wörthersee aus bisher unbekannter Ursache ein Brand eines Gartenhauses aus. Zwei Nachbarn bemerkten das Feuer rasch. Einer der beiden begann mit den Löscharbeiten, der andere verständigte die Feuerwehr.