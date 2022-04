Friesachers Gold-Händchen brachte wichtigen Sieg

Denn SAK II führte auf dem Kunstrasen zur Pause mit 2:1, bis Minute 81 mit 3:2. Ehe die Lavanttaler Joker zuschlugen: Erst spitzelte Adnan Hrncic einen Eckball via Querlatte rein. In Minute 88 schoss ein SAK-Verteidiger seinem Mitspieler (!) die Kugel an die Hand – Elfmeter! Und Daniel Buchwald traf (gegen den reaktivierten Timotej Antolic) in die Tormitte zum 4:3. „Damit ist der Klassenerhalt wieder drin. Für den Sieg haben die Jungs sogar freiwillig aufs Osterfeuer verzichtet.“ Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den rettenden Platz 13, den will die junge Elf (ältester Stammspieler ist Patrick Kontsch mit 26) holen.