„Schwarz-blauer Sparkurs hat vieles verhindert“

Anfragen an Gerstorfers ÖVP-Nachfolger

Auf die Kritik Mahrs an sehr geringen Angebotsausweitungen bei Heimplätzen und mobilen Diensten geht Gerstorfer näher ein: „Es war ein gemeinsamer Beschluss aller Fraktionen, also inklusive der FPÖ, dass wir keinen weiteren Ausbau an Pflegeheimbetten veranlassen. Und die mobilen Dienste bestellen die Sozialhilfeverbände und nicht die Landesrätin.“ Noch mehr erhellende Leistungszahlen und Pflegestatistiken samt den Hintergründen erwartet sich Gerstorfer vom neuen Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). An ihn hat der SPÖ-Klub außerordentlich umfangreiche Landtagsanfragen gerichtet, die bald fällig sind.