Kühlboxen in neuem Diensthunde-Auto der Polizei

Schäferhunde, Rottweiler und Co.

Karner: „Der Einsatz der Diensthunde ist oftmals ein entscheidender Faktor im polizeilichen Einsatz. Moderne Ausrüstung und Fahrzeuge, die sich am letzten Stand der Technik befinden, sind dafür eine wesentliche Voraussetzung.“ Vor allem Schäferhunde, Rottweiler und Riesenschnauzer stehen als Diensthund in Österreich im Einsatz.