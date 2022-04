Corona! König out, Legende moderiert „Doppelpass“

Kurzfristige Änderung in der Start-Formation der deutschen Kult-Sendung „Doppelpass“ auf Sport 1. Stamm-Moderator musste für die Ausgabe am Sonntagvormittag Corona-bedingt absagen. An seiner Stelle übernahm Moderatorenlegende Rudi Brückner, der schon das Format 00er-Jahren sehr erfolgreich moderiert hatte.