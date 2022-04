Warum wir unsere Moore unbedingt erhalten müssen

Moore sind überaus sensible Ökosysteme, besonders in Bezug auf die Hydrologie. Bei Renaturierungen geht es folglich in erster Linie darum, wieder Wasser ins Moor bringen, zum Beispiel durch das Einziehen von Staudämmen in Entwässerungsgräben. Noch kann von großangelegten Renaturierungen zwar keine Rede sein, allerdings bewegt sich einiges. Durch einen landeseigenen Aktionsplan, der gerade finalisiert wird, soll der Schutz der Feuchtgebiete oberste Priorität bekommen, etliche konkrete Vorhaben sind in Planung. Und so manches Projekt ist sogar schon realisiert: Der Naturpark Nagelfluhkette investiert etwa seit Jahren Geld und Know-how in die Erhaltung des Krumbacher Moores, auch im Hohenemser Gebiet „Schollaschopf“, im „Fohramoos“ am Bödele und im Götzner „Orsankamoos“ wurden in den vergangenen Jahren teils sehr umfangreiche Schutzmaßnahmen umgesetzt. Die Richtung stimmt also - es ist auch höchste Zeit!