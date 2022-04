Zwergschnauzer „Barri“ von Kampfhund zerfleischt

Hund war an der Leine

Der Listenhund war genauso wie „Barri“ an einer Leine, doch das half nichts. „Der junge Bursch, dem der Hund offensichtlich gehört, konnte das Tier einfach nicht halten“, so der geschockte Tierbesitzer, der keine Personalien des anderen Hundebesitzers aufnehmen konnte: „Ich hatte Angst um meinen Hund, bin sofort zum Auto gestartet“, schildert Rattetseder. Zuerst ging es zur Kleintierpraxis Keferfeld, dann in die Tierklinik Sattledt. Dort wurde „Barri“ mit einer Not-OP gerettet.