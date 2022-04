100-Kilometer-Fahrten und mehr für Leichtverletzte

Mehr als 100 Kilometer Hin- und Retourfahrt drohen auch nur leicht Verletzten im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Wie die „Krone“ berichtete, werden dort Patienten nach 19 Uhr und an Wochenenden vom Spital nur noch an die Kliniken in Gmünd, Horn und Zwettl verwiesen. Folge für Betroffene: oft sehr weite Autofahrten!