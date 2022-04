Großhandel beschränkt Öl-Abgabemengen an Gastro

Vor den ersten Lockdown-Phasen verwandelten sich die Kunden in Hamsterkäufer, zu Beginn des Kriegs in der Ukraine waren die Einkaufswägen auch oft voller als sonst - trotzdem läuft im Lebensmittelhandel alles weiter wie normal. Anders im Großhandel: Da werden die Abgabemengen an Gastronomie-Kunden beschränkt.