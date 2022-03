„Es drohen keine leeren Regale“

„Es werden alle Speiseöle verstärkt gekauft“, sagt Klemens Rauch, der mit seinem Bruder Florian Chef der VFI mit Sitz in Wels ist. Die Produktionsstandorte der Firma, zu der die Marken „Bona“ und „Kronenöl“ gehören, laufen auf Hochtouren: die Ölpresse in Ennsdorf und die Speiseölraffinerie in Wels. Rauch beruhigt: „Es gibt genug Öl für alle. Es kann in Einzelfällen zu tageweisen Ausverkauft-Situationen bei Sonnenblumenöl kommen, aber nur dann, wenn sich Menschen mit zu viel Öl eindecken.“