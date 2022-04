Rohstoffhändler reduzieren Kauf von russischem Öl

China nimmt weiterhin russisches Öl ab

Einige Raffinerien in Europa sträuben sich zunehmend, russisches Öl zu verarbeiten. Dies hat bereits zu einer Unterbrechung von russischen Öl-Exporten geführt. Käufe von Indien und der Türkei haben jedoch einen Teil der Einbußen wettgemacht. China nimmt weiterhin russisches Öl ab. Sämtliche Energiefirmen berieten derzeit mit ihren Rechtsanwälten, um herauszufinden, was noch möglich sei und was nicht, hieß es weiter aus den Kreisen.