Russland-Sanktionen „wirken nicht wie erhofft“

Energiesektor bei neuen Sanktionen ausgespart

Indessen arbeitet die EU nach Worten von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auch schon an neuen Sanktionen gegen Russland. Der Energiesektor werde davon aber nicht betroffen sein. Zugleich dürfte das Wachstum in der EU wegen des Krieges geringer ausfallen. Die bisherige Prognose eines Wirtschaftswachstums von vier Prozent sei zu optimistisch und werde nicht erreicht. Eine Rezession drohe aber nicht, fügt er an.