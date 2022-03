Nehammer: Brauchen „viele Ideen“ bei Sanktionen

Der Bundeskanzler sprach etwa von europäischen Bauteilen, die unter anderem in russischen Waffen und Flugzeugtypen verwendet werden. Durch deren Reduzierung würde sich auch „die Schlagkraft“ der Russen reduzieren, erklärte Nehammer. Sanktionen seien aber noch Gegenstand der Bewertungen am Freitag, so der Bundeskanzler: „Was kann man noch an Stellschrauben drehen, damit das Sanktionsregime schärfer wird?“