Drei Polizisten retteten 22-Jährigem das Leben

Am Mittwoch um 0.55 Uhr in der Nacht musste es bei der Straßenbahn-Remise Kleinmünchen plötzlich schnell gehen. „Die Anforderung lautete anders: Es hat geheißen, dass eine Person die Straßenbahn nicht verlassen will, das haben wir öfter“, so Revierinspektor Jürgen. Doch als er und seine Kollegen Simon und Boris von der „Schnellen Interventionsgruppe“ vor Ort eintrafen, änderte sich die Situation schlagartig.