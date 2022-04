Ägypten: Zehn Tote bei schwerem Busunglück

Reisebus brannte völlig aus

Der mit Touristen besetzte Reisebus sei auf dem Weg zu den berühmten Tempelanlagen in Abu Simbel gewesen, als er am Morgen auf einer Landstraße mit einem Truck kollidierte, in der Folge in Flammen aufging und völlig ausbrannte (Bilder unten). Wie genau es zu dem schrecklichen Unfall kam, ist bis dato noch unbekannt.