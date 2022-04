Ehepaar zahlte 90.000 Euro an falsche Polizisten

„Ihre Tochter hatte einen Unfall!“ Oft wurde bereits vor diesen betrügerischen Anrufen gewarnt, doch leider tappen immer wieder Opfer in die Falle. Wie nun ein Pensionisten-Ehepaar (94, 92) aus dem Bezirk Tulln (Niederösterreich). Gleich 90.000 Euro übergab es den Kriminellen. Die Polizei ermittelt aber nicht nur in diesem Fall. Eine 32-Jährige zahlte 51.000 Euro an einen vermeintlichen Arzt aus Somalia.