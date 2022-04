NBA: Nets und Timberwolves lösen Playoff-Tickets

Die Minnesota Timberwolves und die Brooklyn Nets haben am Dienstag ihre Play-in genannten Qualispiele gewonnen und sich damit in die Play-offs der National Basketball Association (NBA) gespielt. Minnesota setzte sich gegen die LA Clippers zuhause mit 109:104 durch und bekommt es in der ersten Play-off-Runde mit den Memphis Grizzlies zu tun. Die Nets besiegten die Cleveland Cavaliers 115:108 und haben in der ersten Play-off-Runde die Boston Celtics zum Gegner.