Westbrook über Ex-Coach: „Keine faire Chance“

„Ehrlich gesagt, hatte ich bislang noch nie ein Problem mit einem meiner Trainer. Ich weiß nicht, was sein (Vogel, Anm.) Problem mit mir war und weshalb wir nie eine gute Beziehung aufbauen konnten. Als ich zum Team kam, habe ich keine faire Chance bekommen, zu tun, was ich normalerweise für mein Team tue“, so der 33-Jährige. Er habe sich um ein gutes Verhältnis bemüht, was jedoch nie erwidert wurde.