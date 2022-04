NBA: Spielplan für die Playoff- und Play-In-Duelle

Der Wiener bekommt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Play-In-Tournament mit den New Orleans Pelicans zu tun. Sollten die Spurs das Spiel für sich entscheiden können, trifft die Truppe von Gregg Popovich auf den Verlierer des Duells zwischen den Minnesota Timberwolves und den LA Clippers. Erst wenn Pöltl und Co. dieses Match für sich entscheiden können, kann San Antonio das Playoffs-Ticket lösen und um die Meisterschaft spielen.