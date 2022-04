ÖTV-Lady bezwingt Nummer 27 der Welt

Match-Verlauf

Trotz einiger Doppelfehler auf seitens der 25-jährigen Grabher, konnte die Sandplatzspezialistin Druck auf ihre Gegnerin aufbauen und durch konsequentes Ausnutzen ihrer Break-Möglichkeiten Satz eins mit 6:3 für sich entscheiden. In Satz zwei legte Grabher in Sachen Service noch einmal eine Schippe drauf und blieb in der Folge konstant. Auch der zweite Satz ging klar mit 6:3 an die Vorarlbergerin vom TC Dornbirn. Nach 1:19 Minuten Gesamtspielzeit konnte Grabher somit überraschend eindeutig den Ausgleich zum 1:1 für das rot-weiß-rote Team gegen Slowenien erringen. „Es war ein richtig gutes Match von mir, obwohl es wie gestern sehr windig war“, so Grabher, die offenbar besser mit den widrigen Bedingungen zurechtkam als ihre Kontrahentin. „Ich konnte mein aggressives Spiel aufziehen und bin deshalb sehr zufrieden mit meiner Leistung“, erklärte die Teamspielerin kurz nach dem Match.