Mehrere Drogenlenker auf Salzburgs Straßen

Am Montagnachmittag nahm die Autobahnpolizei auf der A10 einen PKW wahr, der Probleme hatte die Spur zu halten. Der Alko-Test des 18-jährigen Lenkers verlief negativ. Der in weiterer Folge durchgeführte Drogentest schlug allerdigns auf THC und Kokain an. Nach medizinischer Untersuchung wurde die Beeinträchtigung vin einem Arzt bescheinigt. Der Pinzguaer wurde angezeigt, zudem ist er den Führerschein los.