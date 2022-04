Graz: „Corona-Huster“ brachte Juristen vor Gericht

In Richtung der Sanitäter gehustet

Als sich am nächsten Tag sein Zustand verschlechtert, alarmiert die Frau die Rettung. Ab da gehen die Meinungen auseinander. Laut Anklage soll er seine Corona-Infektion verheimlicht und in Richtung der Sanitäter gehustet haben. „Ich bin der Kranke. Es ist eine Zumutung, dass ich hier so attackiert werde!“ Richter Erik Nauta blieb ruhig: „Wissen Sie, dass Corona eine anzeigepflichtige, übertragbare Krankheit ist?“ Da wurde der Jurist unwirsch: „Ich bin für die Anzeige nicht zuständig “