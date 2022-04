Psychotherapie im Wiener Gemeindebau

Bewohner der Per-Albin-Hansson-Siedlung können sich ab sofort in einer zum Beratungszentrum umfunktionierten 30 Quadratmeter-Wohnung für neun Euro die Stunde professionell beraten und begleiten lassen. Das neue Projekt kommt allerdings nicht bei allen gut an. Für die FPÖ gibt es wichtigere und dringendere Probleme, wie steigende Mieten und teure Heizkosten. Die „Krone“ war im Gemeindebau und hat Bewohner befragt, welche Themen ihnen wirklich unter den Fingernägeln brennen. So viel sei verraten, Psychotherapie steht nicht weit oben auf der Liste. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.