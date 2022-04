Pkw machte sich „selbstständig“, rollte in die Mur

Am Einsatzort angekommen, konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Weder gab es einen Verkehrsunfall und schon gar nicht eine eingeklemmte Person. Ein Pkw machte sich offenbar auf einem Parkplatz „selbstständig“ und rollte die Böschung hinab Richtung Mur. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde das Fahrzeug mittels Ladekran geborgen und sicher am Parkplatz abgestellt. Eingesetzt waren die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur mit drei Fahrzeugen und 13 Mann.