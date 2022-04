Eine starke Frau für starke Rollen

Zwar machte sie eine Ausbildung samt Matura an der BAKIP, doch waren es dann Theatergeher und nicht Vorschulkinder ihr Publikum. Nach der Schauspielausbildung in Wien und einigen Rollen am dortigen Volkstheater fand sie in Reutlingen ihr erstes Fix-Engagement. „Wir waren bei ’Die Tonne’ ein komplett neues, junges Team und diese ersten zwei Jahre waren unfassbar intensiv und lehrreich. Ich konnte viele spannende große Rollen spielen, etwa das Gretchen im ’Urfaust’. Diese Erfahrungen in der Praxis sind gerade zu Beginn wichtig“, so Maria über ihre Anfänge auf den Brettern, die auch für sie die Welt bedeuten.