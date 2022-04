TWL-Joker macht Tür für Vienna-Titel ganz weit auf

Dessen Ostliga-Leader gestern Neusiedl durch das Goldtor per Kopf von Verteidiger Noah Steiner in der 48. Minute mit 1:0 bog. Das blau-gelbe Abwehr-Bollwerk ließ auch gestern wieder einmal nichts anbrennen - in den letzten neun Spielen kassierte man achtmal kein Gegentor! Einen weiteren Grund gab’s ebenfalls nach dem Spiel zu bejubeln