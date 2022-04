Junge Katholiken benennen Gott in „Gott+“ um

Wenn die römisch-katholische Kirche von Gott spricht, wird ein eindeutig männliches Bild bedient. Gott als himmlischer Vater von Jesus Christus, so steht es in der Bibel. Doch die Debatte um das Geschlecht (oder eben kein Geschlecht) von Gott gibt es schon einige Jahre, jetzt hat die Katholische junge Gemeinde eine neue Schreibweise eingeführt. Innerhalb der Organisation will man künftig von „Gott+“ sprechen und schreiben.