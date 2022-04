Kunst-Asyl für zwei geflüchtete Ukrainerinnen

Direktor holte Frau und Kind persönlich

Zuerst wollte die 34-jährige Künstlerin nicht fliehen: „Es war furchteinflößend und schwierig mit der kleinen Eva. Aber dann vermittelten mir Freunde aus Berlin den Artist-in-Residence-Platz in Linz.“ Kultur-GmbH-Direktor Alfred Weidinger holte die Frau, wie berichtet, samt Familie an der Grenze ab und brachte sie nach Oberösterreich: „Er ist unser Held“, so Kulikovska. Drei Wochen ist der Albtraum Flucht nun her, und für die junge Mutter ist es Zeit, ihn für ihre Arbeit zu nutzen und Kunst daraus zu erschaffen: „Mein Kind ist nun die vierte Generation meiner Familie, die entwurzelt wurde. Ich möchte das in einigen skulpturalen Werken verarbeiten.“