Todesserie auf steirischen Straßen setzt sich fort

Die schwarze Serie setzt sich fort: Wieder gab es am Mittwoch zwei tödliche Verkehrsunfälle in der Steiermark, beide Male kam es zu Kollisionen. Im Bezirk Liezen starb dabei ein 81-jähriger E-Bike-Lenker und in Paldau eine Pkw-Lenkerin (30). Wieso kommt es so oft zu Tragödien auf den steirischen Straßen?