Paul-Roncalli: „Die Zeiten waren jetzt grau genug“

Die Türen und Tore öffnen sich nach Corona langsam wieder. Was sind die Pläne für den Circus Roncalli?

Tatsächlich freuen wir uns riesig, denn heute ist in Köln Premiere. Wir waren jetzt zwei Wochen in Recklinghausen. Wir haben uns da richtig eingespielt. Das war eine Challenge nach so langer Zeit, denn keiner wusste mehr genau, was seine Aufgabe ist. Das haben wir jetzt im Griff, und ich glaube, im September sind wir dann wieder fit für Wien. Ab 16. September treten wir endlich wieder hier auf.