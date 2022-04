43 Messerstiche überlebt: „Trage Narben mit Stolz“

Der Mordversuch am Nationalfeiertag in Engerwitzdorf (Oberösterreich) hatte österreichweit für Schlagzeilen gesorgt. Michael R. (23) war in der Nacht im Haus seiner Mutter plötzlich auf Beatrice S. (21) losgegangen. Zuerst mit Fäusten, dann mit einem Kochmesser. Dutzende Male stach er auf seine Partnerin ein und zündete das Haus an. Mit letzter Kraft gelang es der Schwerverletzten, aus dem Fenster im ersten Stock zu springen und zu flüchten. Während S. verarztet wurde, warf R. sich vor ein Feuerwehrauto, das zum Brandort fuhr. Er starb noch an der Unfallstelle. Knapp ein halbes Jahr nach der Tat traf die „Krone“ Beatrice S. zum Interview.