Hunde an die Leine: Tierbabys brauchen Schutz!

Zumal ein Hunderiss extrem grausam ist.

Ja. Der Wolf tötet seine Beute meist mit einem zielgerichteten Biss, das geht im Normalfall ganz schnell. Der Hund kann das in den meisten Fällen nicht mehr. Er reißt sein Opfer von hinten nieder, frisst es bei lebendigem Leib an. Glauben Sie mir: Wie so ein Tier schreit, das vergisst man nicht. Und es geht ja nicht „nur“ um den Riss. Oft verenden Rehe an Verletzungen, weil sie gegen Zäune, auf die Straße, in eine Schlucht gehetzt wurden.