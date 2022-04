Nehammer: Haben in der ÖVP nichts zu verstecken

Was die Ukrainekrise betrifft, sprach sich Nehammer klar für die Aufnahme von Kriegsvertriebenen aus. Rund 45.000 Ukrainer sind bereits in Österreich angekommen, rund 1200 davon in Vorarlberg. „Wir gehen davon aus, dass noch deutlich mehr zu uns flüchten werden“, so Nehammer. Einen Verteilungsschlüssel für die Länder einzuführen sei nicht notwendig, da bisher alles reibungslos laufe.