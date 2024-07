„Stay at home girl“

Malischka nennt sich aber nicht etwa Hausfrau, sondern „Stay at home girl“ oder „Tradwife“. Damit bedient sie einen wachsenden Trend zu Rückbesinnung auf althergebrachte Rollenbilder, und das ausgerechnet unter jüngeren Menschen. Der Zuspruch ist gewaltig. Der Mann bleibt nicht mehr zu Hause und kümmert sich etwa um Kinder, Hausaufgaben, Wäsche und Kochen, nein, er verlässt am Morgen das traute Heim, kehrt abends hundemüde zurück und lässt sich von seinem Weibchen verwöhnen. Das Netz tobt vor Begeisterung und kommentiert: „Eine Frau hat zwei Fragen in ihrem Leben: Was werde ich heute kochen und was soll ich anziehen?“