Tiroler Studie geht Risiko für Parkinson auf Grund

Eine Million Euro aus Stiftung

Prominentes Beispiel ist der amerikanische Schauspieler Michael J. Fox. Er erkrankte mit 30 Jahren. Der Filmstar gründete die Michael J. Fox-Stiftung, die Geld für die Parkinson-Forschung sammelt und verteilt. 1 Million Euro aus diesem Topf gehen nun an die Tiroler Studie. Start ist am Welt-Parkinson-Tag, der am 11. April begangen wird. Am Ende wollen die Wissenschaftler Erkenntnisse vorlegen, um eine gezielte Vorsorgeuntersuchung für Parkinson zu entwickeln. Seppi: „So können wir Risikogruppen frühzeitig helfen, die Erkrankung zu verzögern.“