Tobende Passagierin zwingt Jet zu Landung in Wien

Infos per Textnachricht

„Hallo, es tut uns leid, dass Ihr Flug aufgrund des störenden Verhaltens eines Mitreisenden nach Wien umgeleitet wurde. Wir arbeiten daran, Sie so schnell wie möglich wieder auf ihren Weg zu bringen“ - per Textnachricht wurden die Passagiere noch in der Luft von „Jet2“ über den Zwischenstopp informiert. Nachdem die Passagierin aus der Maschine geworfen und der Polizei übergeben worden ist, hob der Flieger dann wieder in Richtung Türkei ab.