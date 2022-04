Matthäus: „… dann wird Alaba das ÖFB-Team führen!“

Die Positions-Debatte rund um David Alaba hat in den vergangenen Jahren immer wieder für viel Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt legt sich Legende Lothar Matthäus fest. „Gebt ihm doch diesen fixen Platz in der Innenverteidigung und dann wird er die Mannschaft führen“, so der Ex-Weltklasse-Spieler über das ÖFB-Team.