Warum Benzema fast nicht spielen hätte können

Und Benzema stellte am Mittwochabend einmal mehr unter Beweis, wie wichtig er für Real ist. Denn mit einem Dreierpack ließ der 34-jährige Knipser die „Königlichen“ jubeln. Am Ende gewannen die Madrilenen mit 3:1 und verschafften sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag.