Nach kurzer Abkühlung folgt endlich der Frühling

Eine Kaltfront zieht am Samstag im Laufe des Vormittages nach Süden ab. Tagsüber bleibt es überwiegend stark bewölkt, inklusive Regenschauern. Auch die Schneefallgrenze sinkt dabei von Norden her auf 800 bis 500 Meter ab. In den Abendstunden lockern langsam die Wolken auf und lebhafter bis starker Wind breitet sich in ganz Österreich aus. Es werden Temperaturen zwischen 7 bis gerade mal 12 Grad erwartet.