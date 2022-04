Alles kann sich bis zur Rektorwahl noch drehen

„In den vergangenen Wochen wurde der Wunsch vieler Universitätsangehöriger nach einem kompetitiven Ausschreibungsverfahren laut. Dies ist ein Anliegen, das ich gut nachvollziehen kann und gleichzeitig eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stellen werde.“ Mit diesen Worten wandte sich Rektor Hendrik Lehnert am Mittwoch an die Mitglieder der Universität und begründete so seinen Sinneswandel bezüglich der Ausschreibung seines Jobs. Eigentlich wollte Lehnert ohne neue Bewerbung vier weitere Jahre im Chefsessel sitzen blieben – dafür hätte er die Mehrheit im Senat gebraucht. Bevor es überhaupt zu einer Abstimmung kommen konnte, änderte Lehnert aber seine Meinung (die „Krone“ hat berichtet).