Gerangel um den Uni-Chefsessel

Woher der plötzliche Sinneswandel kommt? Lehnert rechtfertigt seine Entscheidung damit, dass er „den Wunsch vieler Universitätsangehöriger unterstützt, die Rektorswahl in einem offenen Prozess zu gestalten“. Demnach will sich Lehnert in einem regulären Bewerbungsverfahren für seine zweite Amtszeit einsetzen. In Uni-Kreisen munkelt man aber, dass die spontane Meinungsänderung auch andere Beweggründe haben könnte.