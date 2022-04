Ed Sheeran gewinnt den Prozess um „Shape of You“

Die Musiker Sami Chokri und Ross O‘Donoghue hatten Sheeran vorgeworfen, Teile der Melodie ihres Songs „Oh Why“ übernommen zu haben. Konkret behaupteten die Kläger, die Textzeile „Oh I, oh I, oh I“ im Refrain von „Shape of You“ wäre der Zeile „Oh why, oh why, oh why“ in ihrem Song „auffällig“ ähnlich.