Wien: 500 neue Schüler, aber 442 Lehrkräfte fehlen

An den Schulen brennt aufgrund der hohen Corona-Zahlen der Hut. Immer mehr Personal fällt krankheitsbedingt aus. Dabei zählt aktuell jede einzelne Kraft, denn allein in Wien wurden bereits 500 aus der Ukraine geflohene Schulkinder in den Klassen aufgenommen. Ausgerechnet jetzt überarbeitet die Bundesregierung die Covid-Teststrategie für Schulen.