Unfall: Lenker marschierte unverletzt nachhause

Ein Unfall im Rosental auf Höhe der Draubrücke in Dragositschach in Fahrtrichtung Selkach in der Nacht nahm ein glimpfliches Ende - der verunfallte Lenker konnte sich nämlich selbst befreien und marschierte knapp 3 km zum Haus seiner Bekannten. Die Einsatzkräfte der FF Maria Elend und der FF Velden am Wörthersee bargen das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden.