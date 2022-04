Mann nach Mord an Ehefrau und Bekannten verurteilt

Die Tat hatte der 48-jährige Zahnarzt am 19. Mai begangen. Der Anklage zufolge ermordete er in Dänischenhagen (Schleswig-Holstein) zuerst seine Ehefrau und ihren neuen Freund, um sie wegen der Trennung und ihn wegen der gemeinsamen Beziehung „zu bestrafen“. Anschließend erschoss er einen gemeinsamen Bekannten in Kiel, den er für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich machte.