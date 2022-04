Pkw fing in Eberstein während der Fahrt Feuer

Am Sonntag gegen 10.10 Uhr lenkte ein 33-jähriger Mann aus St. Veit/Glan einen Pkw auf der St. Oswalder Gemeindestraße bergwärts in Richtung Saualm/Steinerhütte. Kurz nach dem Ortsgebiet von St. Oswald in der Gemeinde Eberstein bemerkte er beim Fahrzeug einen starken Leistungsverlust, weshalb er das Fahrzeug am Fahrbahnrand abstellte. Nachdem er Rauchentwicklung am Unterboden festgestellt hatte, verständigte er die Feuerwehr. Mittels Schnee versuchte er das Ausbreiten des Feuers zu verhindern.