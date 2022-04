Herkulesaufgaben | Kickls Sattel

Herkulesaufgaben. Wie schön: Erstmals seit Mitte Jänner weniger als 20.000 Corona-Neuinfizierte an einem Tag! Aber wie schlimm: Schon wieder 52 Corona-Tote an einem Tag. Damit forderte die Omikron-Welle mit ihren angeblich „milden Verläufen“ allein von Anfang März bis gestern 1200 Todesopfer in Österreich! Man muss hoffen und beten, dass nicht weiter so viele Menschen an Corona sterben. Fix scheint: Infizierte werden jetzt von Tag zu Tag weniger gezählt - weil es wärmer wird, weil der Gipfel dieser Welle überschritten ist. Vor allem aber: weil aufgrund der Test-Einschränkungen viel weniger getestet werden wird. Beendet ist die Pandemie damit leider aber noch lange nicht. Die nächste Welle, da scheint kein Zweifel zu bestehen, kommt bestimmt, die Pandemie ist weder beendet noch „gemeistert“, wie einst der damalige Kanzler versprochen hatte. Sebastian Kurz hat in der Pandemie-Bewältigung Fehler gemacht wie die Gesundheitsminister. Einer, Rudolf Anschober, hat die Corona-Misere in einem Buch aufgearbeitet - wir berichten heute in der „Krone“ über seine Erkenntnisse und Einsichten. Mittlerweile müht sich Anschobers Nachnachfolger mit Corona ab, während Kurz-Nachnachfolger Nehammer so tut, als ginge ihn das alles nichts an. Ja, so werden hierzulande Herkulesaufgaben „gemeistert“!