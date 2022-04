„Kloepfer ist und bleibt unser Markenzeichen“

„Willkommen im Kloepfermarkt“ grüßt Eibiswald die Autofahrer. Schon vor Jahrzehnten setzten die Touristiker der Schilcherlandgemeinde auf Werbung mit ihrem berühmtesten Sohn - und stellten diese Holztafel an der Ortseinfahrt auf. Nun ist Hans Kloepfer nicht nur in der Weststeiermark wieder in aller Munde, rund um die Grazer „Bücher-Affäre“ gingen diese Woche vor allem in der Landeshauptstadt die Wogen ordentlich hoch.